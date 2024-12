Dalla Spagna: Barcellona, idea Kanté a centrocampo per gennaio

Iniziano i movimenti di calciomercato delle varie società in vista dell’apertura della sessione di gennaio. Il Barcellona cerca un centrocampista di muscoli e dinamismo da aggiungere alla rosa di Flick: secondo Sport, il preferito della dirigenza catalana sarebbe N’Golo Kanté, francese, campione del Mondo nel 2018, ex Chelsea, attualmente all’Al Ittihad in Arabia Saudita. Il giocatore vorrebbe tornare a giocare ad alti livelli e il Barcellona sarebbe il club ideale.

Foto: twitter Chelsea