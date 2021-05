Dalla Spagna: Barcellona, Eric Garcia pronto a firmare. Il giocatore è in città

Dalla Spagna arrivano segnali importanti per il mercato del Barcellona. Non solo Aguero, in città c’è anche Eric Garcia. Il difensore proveniente dal Manchester City deve sostenere le visite mediche e successivamente firmerà il suo nuovo contratto. Come riportano i media spagnoli, il difensore centrale catalano è arrivato con la sua famiglia in auto dal Porto, dove i suoi genitori si sono recati per assistere in diretta alla finale di Champions League. Eric Garcia sta approfittando di un permesso che ha dal tecnico spagnolo, Luis Enrique , come il resto degli spagnoli partecipanti alla finale di Champions League. Eric Garcia dovrà riunirsi alla Nazionale mercoledì prossimo.

Foto: Twitter Eric Garcia