Carles Alená si appresta a salutare il Barcellona per trasferirsi al Real Betis. Lo rivela la stampa catalana, dal Mundo Deportivo a Sport, che racconta come nelle scorse ore si sia sbloccata la trattativa per la cessione in prestito secco del centrocampista classe 1998 al club di Siviglia.

Foto: Twitter personale Alena