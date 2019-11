Dalla Spagna, Barcellona: Abidal già al lavoro per il 2020

Eric Abidal, segretario tecnico del Barcellona, si sta già muovendo per puntellare la squadra del 2020. Secondo il Mundo Deportivo, la società blaugrana sta lavorando per rinforzare tre posizioni: un esterno destro con Joshua Kimmich obiettivo principale, un centrale difensivo e un attaccante per il post-Suarez.

Foto: Marca