Dalla Spagna: Barça, post Setién: si pensa a Blanc o a Kluivert

Vista la stagione fallimentare del Barcellona e lo scivolone post lockdown che ha portato i blaugrana al secondo posto alle spalle del Real Madrid, campione di Spagna, in casa azulgrana si inizia a pensare alla stagione futura. Visti i rumors che girano intorno alla panchina del Barça e al possibile addio di Quique Setién, il club catalano è al lavoro in vista chissà di un futuro tecnico sulla panchina del Camp Nou. Come raccolto da AS, in lizza per un posto in Catalogna, ci sono Laurent Blanc o Patrick Kluivert.

