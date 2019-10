Dalla Spagna: Bale-Real, possibile addio già a gennaio. Super offerta dalla Cina, le cifre

Gareth Bale ed il Real Madrid, un matrimonio che, secondo Marca.com, potrebbe a breve terminare. In Spagna, infatti, si parla insistentemente di un addio possibile già a gennaio fra il gallese ed il club madrileno, il cui rapporto è da tempo ai minimi storici.

Ad accelerare la fine di un matrimonio spesso complicato nonostante le vittorie ottenute, secondo i media iberici, potrebbe essere l’offerta super in arrivo dalla Cina per l’ex Tottenham. A volere Bale, infatti, sarebbe lo Shangai Shenhua, in cui attualmente gioca anche Stephan El Shaarawy, che avrebbe messo sul piatto un triennale da 75 milioni complessivi.

Foto: Mundo Deportivo