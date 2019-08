Dalla Spagna: Bale e James potrebbero restare al Real Madrid

Il futuro di Gareth Bale e James Rodriguez potrebbe ancora essere al Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS, il tecnico francese ha comunicato a Florentino Perez che se non arrivasse Pogba, sarebbe logico tenere i due giocatori. Spesi 300 milioni in estate, l’allenatore per adesso ha tenuto Jovic, Militao e Mendy solo in panchina e solo Hazard è titolare. Per questo, vista la voglia dell’allenatore di non prendere tanto per, potrebbe cambiare anche il futuro di Gareth Bale e James Rodriguez. Entrambi ancora a Madrid.

Foto: ESPN