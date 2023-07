Cesar Azpilicueta starebbe per diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Secondo Marca, il difensore, dopo aver fatto le visite mediche, in giornata firmerà il contratto che lo legherebbe ai colchoneros fino al 30 giugno 2025. Si tratterebbe del terzo rinforzo estivo per la squadra di Simeone.

Foto: Instagram Azpilicueta