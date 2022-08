Dalla Spagna: Aubameyang, tra Chelsea e Barcellona l’accordo è a un passo

Pierre-Emerick Aubameyang potrà essere un nuovo giocatore del Chelsea già nelle prossime ore. Secondo quanto riportate da numerose fonti spagnole, tra cui Sport, l’accordo tra i due club sarebbe molto vicino. Si tratterebbe di un’operazione vicina ai 30 milioni di euro totali. In particolare, si starebbe lavorando su una proposta di 22 milioni più cinque di bonus. I colloqui con il Barcellona sono in corso e tutto lascia pensare a una vicina conclusione della trattativa. Aubameyang non ha giocato neppure un minuto nell’ultimo match contro la Real Sociedad, un segnale che Xavi non lo tiene in considerazione, in vista di una cessione imminente. L’operazione sarebbe importante per il club blaugrana che, in questo modo, potrebbe finalmente tesserare Jules Koundé.

Foto: Twitter Barcellona