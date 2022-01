Dalla Spagna: Aubameyang sorpassa Morata per l’attacco del Barcellona

Secondo quanto riportano El Mundo Deportivo e The Athletic, il Barcellona avrebbe cambiato strategia per quanto riguarda l’attaccante.

I catalani, dopo aver inseguito per diverse settimane Alvaro Morata della Juventus (in prestito dall’Atletico Madrid), ma aver compreso che la situazione è in una fase di stallo, avrebbero deciso di virare le loro attenzioni verso Pierre-Emerick Aubameyang.

L’attaccante è in uscita dall‘Arsenal, praticamente fuori rosa, e il Barcellona avrebbe chiesto informazioni ai Gunners per un prestito secco fino a giugno 2022.

Foto: Twitter Arsenal