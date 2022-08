Dalla Spagna: Aubameyang, in Francia per motivi personali, vicino al Chelsea

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il trentatreenne Pierre-Emerick Aubameyang è in attesa di risolvere il suo futuro in questi ultimi giorni di mercato con il Chelsea come meta più probabile.

L’attaccante, sempre secondo il quotidiano spagnolo, ha partecipato all’allenamento di recupero di questa mattina dopo l’amichevole disputata ieri contro il Manchester City e poi si sarebbe recato in aeroporto per prendere un volo verso la Francia per risolvere una questione personale.

Le ultime indicano che il gabonese ha praticamente chiuso il contratto con il Chelsea che gli pagherebbe uno stipendio più alto di quello che percepisce al Barça, manca però l’accordo tra i due club.

In attesa di notizie ufficiali sul suo futuro, Aubameyang ha segnato nella partita di ieri sera contro il City e, dopo la sostituzione, ha ringraziato il pubblico per il sostegno, gesto interpretato come un probabile addio.

Foto: Twitter Aubameyang