Dalla Spagna: Atletico Madrid, summit per il futuro di Thomas. In Premier…

Futuro tutto da decifrare per Thomas Partey, nonostante un contratto fino al 2023. Secondo la stampa iberica, in particolare AS, dopo la sosta per le nazionali il centrocampista classe ’93 si incontrerà con l’Atletico Madrid per discutere il suo futuro. Il calciatore ghanese vorrebbe cambiare aria, ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e le pretendenti non mancano: in Premier League, si legge, piace non poco al Manchester City, ma sulle sue tracce ci sono anche club italiani.

Foto: Marca