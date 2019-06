Nelson Semedo ha ancora un contratto lungo con il Barcellona (scadenza giugno 2022), ma non sembra essere un uomo chiave per i blaugrana. Anzi, dalla Spagna rilanciano con forza la pista Atletico Madrid per il laterale portoghese: dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, oggi Marca scrive che i Colchoneros avrebbero già presentato la prima offerta per Semedo, che il Barça valuta circa 45 milioni.

Foto: AS