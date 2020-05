Dalla Spagna: Atletico, futuro in bilico per Diego Costa. Decisive le prossime 11 partite

Futuro tutto da decifrare per Diego Costa. L’attaccante spagnolo, secondo quanto riporta AS, potrebbe lasciare l’Atletico Madrid al termine della stagione. L’ex Chelsea gode della fiducia del Cholo Simeone, ma come rivela la sopracitata fonte, dovrà guadagnarsi la conferma per l’anno venturo e in tal senso saranno decisive le prossime 11 partite (tra Liga e Champions) prima della conclusione della stagione.

Foto: Twitter ufficiale Liga