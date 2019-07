Come riporta Marca, dopo la firma di Muriel l’Atalanta continua a cercare in Andalusia il prossimo colpo da mettere a segno. Secondo i media spagnoli, infatti, Sergi Gómez sarebbe il nome nuovo per la squadra bergamasca. Il difensore ex Celta Vigo andrebbe a sostituire il partente Mancini. Sergi Gómez in uscita dal Siviglia, l’Atalanta aspetta alla finestra.

Foto: Sevilla FC