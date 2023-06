Dalla Spagna: Asensio ad un passo dal PSG

Ultimi giorni in maglia Real Madrid per Marco Asensio, il maiorchino non rinnoverà il suo contratto con i blancos. Dopo le notizie di un suo quasi certo approdo all’Aston Villa di Emery, AS lancia l’indiscrezione di un accordo tra l’ala spagnola e il PSG. Dopo nove anni alla corte madridista, Asensio sarebbe pronto a firmare un contratto di cinque anni con i campioni di Francia. L’offerta del PSG avrebbe sbaragliato la concorrenza con Asensio pronto a trasferirsi in Francia. Si attende l’ufficialità per quello che sarebbe uno dei migliori affari a parametro zero di questa sessione di mercato.

Foto: Instagram Real