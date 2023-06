Dalla Spagna: Ansu Fati rifiuta il Wolverhampton

Dopo aver acquistato Gundogan, il Barcellona vuole fare cassa. Oltre i nomi di Kessie, Lenglet e Umtiti, secondo AS, il club catalano vorrebbe privarsi anche di Ansu Fati. L’esterno spagnolo per ora però non sembra aver gradito la scelta ed ha fermamente rifiutato l’offerta del Wolverhampton che era molto interessato al giocatore. Come sottolinea il giornale, Ansu Fati può essere una delle vittime sacrificabili anche perché ad ogni cifra a cui sarà venduto sarà considerata plusvalenza, visto che l’attaccante proviene dal settore giovanile.

Foto: ansu fati twitter barcellona