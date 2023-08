Secondo quanto riportato dalla testata spagnola As, Ansu Fati vuole lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato e avrebbe chiesto la cessione. Il talento catalano vorrebbe una nuova esperienza, dove magari poter riuscire a farvedplodere tutto il potenziale inespresso. Vari top club si stanno già muovendo, l’entourage del giocatore è al lavoro per l’operazione in uscita.

