Dalla Spagna annunciano (ore 23.31): Castillejo a un passo dal Sassuolo

Samu Castillejo potrebbe tornare in Italia. Stando quanto riportato dalla Spagna da Nacho Sancis, l’esterno spagnolo è a un passo dal Sassuolo. Domani l’avvocato del calciatore incontrerà il Valencia per trovare l’accordo per la risoluzione del contratto. Situazione da monitorare in quest’ultimo giorno di mercato, il Sassuolo potrebbe accogliere un nuovo esterno nel proprio organico.

👋MAÑANA hay una reunión entre el abogado de Samu Castillejo y el Valencia 🇮🇹Ahí cuadrarán su rescisión y se irá al Sassuolo. Lim les dio 1M bruto para gastar pero les permite 3M brutos por su salida. Noche de locos. Gracias por seguirlo en @relevo https://t.co/OiZOnQXV2m — Nacho Sanchis (@sanchis14) August 31, 2023

Foto: Twitter Valencia