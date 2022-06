Dalla Spagna: anche l’Inter Miami su Vidal

Arturo Vidal si appresta ormai a chiudere la sua esperienza biennale all‘Inter e aumentano le indiscrezioni per il futuro.

Se il centrocampista aspetta il Boca Juniors (con il vicepresidente Riquelme he però ha ammesso che al momento il Boca non può muoversi), si apre una nuova pista porta il cileno nella MLS statunitense: secondo il quotidiano Marca, infatti, sul 35enne centrocampista cileno ci sarebbe anche l’Inter Miami di David Beckham, che approfittando della presenza del calciatore all’evento organizzato in Florida da Roberto Carlos e Ronaldinho ha allacciato un dialogo con lo stesso Vidal.