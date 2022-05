Dalla Spagna: Ancelotti vuole Ospina come vice Courtois

Il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo secondo portiere e l’avrebbe identificato in David Ospina. Il club spagnolo vuole un vice d’esperienza per il titolarissimo Courtois. Il portiere attualmente in forza al Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e secondo quanto riferisce il quotidiano iberico Marca, Ancelotti avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza delle merengues di lavorare nuovamente con il numero uno colombiano. Sempre secondo la fonte, Ospina avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento.

FOTO: Twitter Napoli