Dalla Spagna: Ancelotti spinge per il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real

Dalla Spagna sono sicuri: Carlo Ancelotti insiste per riportare a Madrid l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. A riportare questa clamorosa indiscrezione è El Chiringuito TV che spiega come il futuro del portoghese possa cambiare nei prossimi 14 giorni. L’allenatore italiano sarebbe ben felice di riaccogliere il portoghese. Queste le dichiarazioni del giornalista Edu Aguirre: “Un allenatore conosciuto sta lottando per prendere Cristiano. L’operazione è possibile, anche se dipende da tante cose. Tutto inizia con la volontà del tecnico, espressa nelle ultime settimane. Ronaldo non si è pronunciato perché ancora non c’è nulla. L’allenatore è Carlo Ancelotti. Sta insistendo perché torni. L’opzione è lì. Può essere che vada in porto o no, però Ancelotti ha iniziato tutto. Da parte di Cristiano non c’è nulla. È stato Ancelotti a muoversi. Da settimane il tecnico chiama continuamente l’entourage del giocatore per convincerlo a firmare, l’operazione è possibile”.

Foto: Twitter Juve