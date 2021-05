Dalla Spagna: Alaba è già a Madrid. L’annuncio del Real in settimana

David Alaba si trova già a Madrid in vista della prossima stagione dove giocherà con la maglia del Real dopo aver lasciato il Bayern Monaco a parametro zero. A riferirlo è Marca che afferma inoltre come ieri ha fatto visita al centro sportivo di Valdebebas e ha iniziato la ricerca della casa nella periferia della capitale spagnola. Il Real, in settimana, annuncerà il suo acquisto.

Foto: Sito uff. Bayern Monaco