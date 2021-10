Dalla Spagna: Aguero, diagnosticata aritmia cardiaca

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo Sport.es, gli esami cardiologici a cui è stato sottoposto il Kun Aguero dopo il malore accusato ieri durante la partita contro il Deportivo Alavés hanno riscontrato un’aritmia cardiaca per l’attaccante. Ieri l’attaccante argentino si è lasciato cadere a terra portandosi una mano al torace e l’altra al collo, per questo motivo, sostituito in campo, è stato portato in ambulanza in ospedale, dove ha trascorso la notte.

Il calciatore è calmo ma chiaramente preoccupato per questa situazione. Non sarà convocato per la gara di Champions.

Foto: Twitter Barcellona