Dalla Spagna, accordo trovato tra il Betis e Lyanco. Ora manca solo l’ok del Torino

Stando a quanto riportato dalla nota testata giornalistica spagnola AS, il Betis avrebbe trovato l’accordo con il difensore Vojnovic Lyanco del Torino. Il giocatore serbo-brasiliano, vorrebbe sfruttare questo nuova occasione per rilanciare la sua carriera. Il club di Cairo, però, starebbe insistendo su un acquisto obbligatorio tra i sei e gli otto milioni di euro, mentre la squadra spagnola, sarebbe disposta ad aprire per un prestito più un eventuale acquisto facoltativo in base a determinati obiettivi. Un aiuto a risolvere la situazione potrebbe arrivare dalla vendita di Soualiho Meité al Benfica. Con l’incasso della cessione del francese, il Torino potrebbe valutare maggiormente l’ipotesi del prestito.

Foto: Instagram personale