Dalla Spagna: accelerata del Real Madrid per Havertz

Il Real Madrid prepara l’addio a Karim Benzema che farà compagnia ai tanti elementi dei blancos che andranno in scadenza di contratto alla fine di questo mese. Si accende dunque il mercato con un nome prepotentemente accostato al Real nelle ultime ore dai media spagnoli. Si tratta di Kai Havertz, centrocampista tedesco in forza al Chelsea. Secondo Mundo Deportivo, la trattativa sarebbe già in fase avanzata con Ancelotti che accoglierebbe volentieri l’acquisto e il Real già pronto a presentare un’offerta ufficiale. Il Chelsea ha sborsato 80 milioni per acquisire Havertz dal Bayer Leverkusen. Al momento, il valore del calciatore si aggirerebbe intorno ai 60 milioni. Havertz ha rappresentato una delle poche note positive nella stagione del Chelsea, che potrebbero valere la chiamata dei blancos.

Foto: Twitter Chelsea