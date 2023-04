DALLA SFIDA CON CR7 ALL’ESORDIO COL SASSUOLO: TOMMASO BARBIERI, UNA FRECCIA BIANCONERA

Maglia numero 42 e un’esordio che fa ben sperare i tifosi bianconeri. La Juventus e Massimiliano Allegri pescano ancora dalla Next Gen, il serbatoio bianconero che gioca in Serie C. A esordire dal primo minuto, in questa occasione, è Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002, in campo al posto di Cuadrado nel 3-5-2 del tecnico. In realtà per Barbieri non si trattava dell’esordio in bianconero. Infatti, l’esterno era già sceso in campo in questa stagione in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Fu acquistato dalla Juve nel 2020 dal Novara dopo aver ben figurato contro Cristiano Ronaldo in un’amichevole estiva.

Laterale destro dotato di buona gamba e fisicità, Barbieri da anni è nel giro delle selezioni giovanili azzurre. Ha giocato sia con l’Under 17, l’Under 18 e l’Under 20. Con l’Under 17 del ct Nunziata nel 2019, disputò il Mondiale nel 2019 in Brasile, venendo eliminato proprio dalla Seleça0 poi laureatisi campioni. Capace di giocare anche sulla fascia sinistra, con qualità tecniche che lo portano a saper accentrarsi anche all’interno del campo e ovviamente una spinta continua avanti e indietro. In estate ha svolto la preparazione con la prima squadra, giocando anche in amichevole contro il Chivas, oltre a quella di Dicembre all’Emirates Stadium con l’Arsenal, finita con il risultato di 2-0 in favore dei bianconeri.

Nato a Magenta, il 20 agosto 2002 ma cresciuto insieme alla famiglia a Gambolò, comune della provincia di Pavia: Barbieri ha già un battesimo non banale con la prima squadra della Juventus subentrando all’88’ della sfida di Champions League contro il PSG dello scorso 22 novembre (terminata col punteggio di 1-2 a favore dei transalpini). Un’esordio che lo ha visto affrontare sul binario destro un cliente scomodo come Kylian Mbappé.

Non era però il primo top player di caratura internazionale che si trovava a dover fronteggiare. Ai tempi della sua militanza nel Novara, in un amichevole nell’estate 2019 proprio alla Continassa contro la Juventus riuscì ad arginare molto bene Cristiano Ronaldo, guadagnandosi anche i complimenti del fuoriclasse di Madeira rimasto a secco per quella partita. Una prestazione che non passò inosservata all’interno della dirigenza bianconera che lo andarono a strappare alla concorrenza agguerrita dell’Atletico Madrid per una cifra di di circa 2 milioni di euro.

Dal settembre del 2020 ad oggi Barbieri ha collezionato 70 presenze con la Next Gen, scendendo in campo anche pochi giorni fa nella finale andata e ritorno della Coppa Italia di Serie C persa contro il Vicenza. L’erede di Cuadrado? Presto per dirlo ma, intanto, è buona la prima!

Foto: Instagram Tommaso Barbieri