Dalla Scozia: Udinese sul difensore Porteous dell’Hibernian

Nome nuovo per la difesa che arriva dalla Scozia per l’Udinese. Stando a quanto rivelato dallo Scottish Sun, i bianconeri avrebbero manifestato un certo interesse nei confronti di Ryan Porteous, centrale difensivo classe ’99 dell’Hibernian. Si tratta di un calciatore dotato di buona struttura fisica e nel giro della Nazionale scozzese. In questa stagione Porteous ha raccolto 16 presenze in campionato, segnando anche due reti.

Molto alto, fa del fisico e del colpo di testa la sua principale forza.

Foto: twitter Udinese