Dalla Scozia (ore 9:33): Milan, presto un incontro per il difensore centrale Ajer

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Scozia: secondo il portale Glasgow Time, notizia delle 9:33, il difensore del Celtic Kris Ajer sarebbe nella lista dei desideri di Maldini e del Milan. Centrale classe ’98, è cresciuto nelle giovanili del Lillestrøm per poi passare al Celtic nel 2016, con la parentesi Kilmarnock in prestito. Ajer, dal 2018, è anche un nazionale norvegese, dopo la lunga trafila in tutte le selezioni giovanili.

Foto: Instagram personale