Dalla Scozia: Hearts pronti a fare causa alla SPL in caso di retrocessione

Gli Hearts, club che milita nella Premiership, sarebbe pronto ad avviare una causa legale nel caso in cui le autorità annuncino la sospensione definitiva del campionato, con conseguente retrocessione, a causa dell’emergenza Coronavirus. Infatti, i Maroons accetterebbero la sospensione della stagione solo nel caso in cui i verdetti vengano anch’essi congelati. In attesa che la Scottish Football Federation (SFA) e la Scottish Premier League (SPL) prendano una decisione, la proprietaria degli Hearts, Anna Budge, si starebbe già muovendo per tutelarsi in ogni possibile scenario.

Foto: profilo ufficiale Facebook Hearts FC