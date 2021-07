Dalla Russia: “Vlasic a un passo dal Milan”. La verità sulla trattativa

Nikola Vlasic, 23 anni, è un trequartista da sempre nella lista di Maldini, ha fatto molto bene con il CSKA Mosca, ha segnato anche negli ultimi Europei con la Croazia, la qualità non manca. Dalla Russia lo avvicinano fortemente al Milan, ne è certo il giornalista Arthur Petrosyan sul suo profilo Twitter che ha dato le cifre: 25 milioni più bonus. In base alle nostre informazioni, Vlasic è un profilo ai primissimi posti della lista, piace da sempre a Maldini, la richiesta iniziale era di 30 milioni e proprio sulla formula – almeno per ora – non ci sono accordi. Anche se Vlasic resta assolutamente monitorato e apprezzato dal Milan.

FOTO: Twitter Euro2020