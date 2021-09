Dalla Russia: CSKA Mosca su Castillejo

Secondo quanto riporta il portale russo eurostavka.ru il CSKA Mosca è molto interessata a Samu Castillejo, esterno rossonero che però non rientra nei progetti di Pioli. La trattativa tra i russi e il Milan sarebbe addirittura ben avviata per il prestito e il giocatore spagnolo si sarebbe già attivato per ottenere il visto russo per trasferirsi poi al CSKA.

In Russia il calciomercato scade il 7 settembre e quindi ci sono ancora alcuni giorni per poter perfezionare l’accordo.

Foto: Twitter Milan