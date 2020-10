Dalla Russia: altro che Inter, Moses pronto a visite e firma con lo Spartak

Victor Moses era stato accostato da qualche fonte all’Inter nelle ultime ore di mercato: noi ci abbiamo creduto poco (infatti neanche lo abbiamo citato) sia nel suo caso che in quello di Marcos Alonso. C’erano altri situazioni più importanti e in dirittura. Infatti, come riportano dalla tarda mattinata i media russi, Moses è atteso a Mosca entro la giornata di domani per visite e firma con lo Spartak. C’è il placet del Chelsea per il trasferimento dell’esterno a titolo definitivo.

Fonte Foto: Twtter Inter