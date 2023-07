Dalla Romania: Tatarusanu verso il Cagliari

Il Milan ha salutato, dopo tre anni, Ciprian Tatarusanu, con cui non è stato rinnovato il contratto con i rossoneri. Ora il portiere romeno, 37 anni, è in cerca di una nuova squadra. C’é un’indiscrezione rilanciata dalla stampa romena. che lo vorrebbe verso il Cagliari «Al momento, Empoli, Cagliari, Lecce e Torino sono le quattro squadre che hanno mostrato interesse», ha scritto sul proprio sito la televisione sportiva rumena Digi Sport nella mattinata di domenica, sottolineando che la squadra sarda è «in vantaggio» in quanto «il suo allenatore, il mitico Claudio Ranieri, uno dei tecnici italiani più stimati in campo, conosce molto bene Tatarusanu, avendo già collaborato con lui in passato ai tempi del Nantes».

Foto: tatarusanu instagram personale