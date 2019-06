Dalla Romania: Roma, accordo per il difensore Nedelcearu

Secondo quanto riferito nelle scorse ore da gsp.ro, la Roma avrebbe raggiunto un accordo con l’Ufa hanno per il trasferimento in giallorosso di Ionuț Nedelcearu, difensore classe 1996 che ha disputato l’Europeo Under 21 con la Romania. Ora i giallorossi devono limare gli ultimi dettagli con il calciatore.