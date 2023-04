DALLA REPUBBLICA CECA ALLA CONQUISTA DELLA GERMANIA, HLOZEK E’ L’ATTACCANTE MODERNO CHE PIACE A TUTTI

Adam Hlozek è l’ennesimo prodotto di un settore giovanile fiorente come quello dello Sparta Praga che quest’anno a Leverkusen si sta consacrando e a suon di buone giocate è stato uno dei protagonisti che hanno portato la squadra tedesca in semifinale di Europa League.

Il classe 2002 nasce ad Ivancice, una paesino nel sud della Repubblica Ceca, luogo famoso anche per essere la città natale di Alfons Mucha uno dei più importanti artisti dell’Art Noveau. Un artista d’area potremo definirlo Adam, muove i suoi primi passi calcistici nella trafila dello Sparta Praga che punta tantissimo in lui, infatti non abbandonerà mai questa squadra, facendosi tutte le giovanili fino ad arrivare al 10 novembre 2018, quando a 17 anni, ad un minuto dalla fine esordisce nel campionato ceco contro il Karvina, giusto una passerella di sessanta secondi per il giovane, ma dopodiché il suo minutaggio in quella stagione aumenta sempre di più finché non diventa titolare.

La stagione 19/20 è quella delle prime volte, dove però lo vede nella veste di ala sinistra, il ceco colleziona 39 presenze con 10 gol e 9 assist. Siglando anche il suo primo gol europeo, nei preliminari poi persi di Europa League contro il Trabzonspor. L’anno dopo invece è quello della consacrazione, la stagione è quella giusta e ma Adam si deve fermare per qualche mese causa un infortunio al metatarso. Al suo ritorno prende la squadra per mano collezionando quasi trenta presenze stagionali con un bottino di 15 gol e 9 assist, attirando gli occhi dei maggiori club europei. C’è anche il Napoli e la Juventus che provano a contenderselo oltre Arsenal e Borussia Dortmund, ma l’attaccante fa una scelta di cuore rimanendo a Praga per un altro anno dove confermerà grandi numeri e giocate di altissimo livello tanto da conquistarsi la chiamata del Bayern Leverkusen per la stagione successiva.

In Germania, Adam Hlozek deve abituarsi ad uno stile di gioco diverso, Xabi Alonso lo usa prettamente ala salvo qualche caso sporadico in cui viene posizionato punta. In Bundesliga ad oggi è a quota 4 gol e 4 assist mentre in Europa League nella serata di ieri ha trovato il primo sigillo nella vittoria contro l’ Union Saint-Gilloise per 1-4. Garantendo ai suoi il passaggio del turno e la doppia sfida in semifinale contro la Roma.

Adam Hlozek si può paragonare a Mario Mandzukic, il percorso è lo stesso, nato punta e spostato sulla fascia. Anche i valori fisici sono simili perché il ceco è alto 188cm che però non pesano nello scatto e nella progressione palla al piede, anzi sembrano la sua forza. Abile nel gioco aereo e duro da fermare si è fatto notare così bene che il tecnico della Nazionale Silhavy, l’ha convocato per Euro 2020 dove ha giocato quattro spezzoni di partita sempre nel ruolo di ala sinistra.

Foto: Hlozek Sparta Praga Foto Contrataque