DALLA PRIMERA NACIONAL ALLA CLAUSOLA DA 400 MILIONI: LUCAS ROMAN, LA JOYA BLAUGRANA

Il Barcellona ha annunciato un nuovo acquisto per la squadra B: si tratta dell’attaccante argentino Lucas Romàn, che arriva dal Ferro Carril Oeste, squadra militante in Primera Nacional (seconda divisione argentina). Un talento in cui crede ciecamente il Barça, tanto da fargli firmare un contratto fino al 30 giugno 2026 con una clausola rescissione da 400 milioni di euro.

Classe 2004, Roman ha grandi qualità tecniche e la stoffa di chi ha quel qualcosa in più rispetto ai coetanei. Esterno offensivo sulla destra a piede invertito, perché lui è mancino. Ha grande cambio di passo e rapidità. Grazie al suo baricentro basso è anche molto agile e dotato di una buonissima accelerazione.

Nato a Caballito, nel barrio di Buenos Aires, muove i suoi primi passi nell’Oeste, ma non nel ruolo dove lo vediamo adesso, bensì da portiere. A undici anni lo sbarco nel Ferro Carril Oeste, dove fa tutte le trafila del settore giovanile arrivando a firmare il primo contratto nel 2020, quando ha compiuto 16 anni. Il suo debutto tra i “grandi” arriva in Primera Nacional contro il Quilmes. Al termine della stagione, Roman ha collezionato 27 presenze metto a segno 3 reti e 1 assist, prestazioni che gli sono valse il prolungamento del contratto fino al 2023.

A un anno dalla scadenza del contratto, però, la sua avventura continuerà nel Vecchio Contentinente, più precisamente in Spagna. Infatti, il 19 gennaio 2023, il Ferro ha annunciato il trasferimento per 1,2 milioni di euro e manterrà il 15% sulla futura cessione, aggregandosi al Barcellona B, sotto gli ordini di Rafa Marquez. E chissà se non sarà l’ennesimo talento che incanterà il mondo del calcio con la maglia blaugrana…

Foto: Instagram Barcellona B