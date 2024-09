DALLA PRIMAVERA ALLA SERIE B A SUON DI GOL: CRISTIAN SHPENDI, IL BOMBER DEL CESENA

Cristian Shpendi è un altro dei giovani d’oro del Cesena. Ha giocato sin da bambino con la maglia bianconera assieme al fratello gemello Stiven. Lui è rimasto sempre con i romagnoli e ha trascinato la squadra alla promozione con una stagione da protagonista.

Famiglia di calciatori, quella Shpendi. Cristian, infatti, milita in Serie B, tra le file del Cesena, mentre Stiven, suo fratello gemello, alla Carrarese (in prestito dall’Empoli). Nati ad Ancona da genitori albanesi, hanno mosso i primi passi nel mondo del calcio fin da piccoli. Prima al Real Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino, poi al Delfino Fano e infine l’approdo alle giovanili del San Marino, nel 2019. Dall’under 17, in poi, i fratelli giocheranno nel Cesena: entrambi attaccanti, i due trascinano a suon di gol anche la Primavera del settore giovanile bianconero, fino al grande salto in prima squadra. Il debutto in Serie C per Cristian arriva il 25 settembre 2021, contro l’Olbia. L’inizio di una bellissima storia. Miglior marcatore del girone B con 20 gol alla prima stagione da titolare. Due in meno di quelli segnati da Dario Hubner in B nel 1995/96, tuttora un record per il Cesena in un solo campionato. Una grande stagione coronata con la promozione in Serie B dei Cavallucci Marini.

L’avventura in Serie B è iniziata nel migliore dei modi: 7 punti per il Cesena, 3 gol in 5 presenze per Cristian Shpendi. Un bottino che consegna – al momento – la vetta della classifica marcatori al talento classe 2003. A Cesena c’è un nuovo bomber e il suo nome è Cristian Shpendi.

Foto: Instagram Shpendi