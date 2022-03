Dalla porta alla scrivania: Sorrentino (da luglio) nuovo presidente del Chieri

Stefano Sorrentino, che dopo il ritiro dal calcio giocato non ha mai abbandonato lo sport che ne ha segnato la vita, prima che la carriera, da luglio ricoprirà un nuovo ruolo, ben diverso da quello di portiere che tante soddisfazioni gli ha dato: l’ex estremo difensore, tra le altre, di Chievo e Palermo, sarà il nuovo presidente del Chieri, come comunicato dallo stesso club: “A.S.D. Chieri comunica l’accordo raggiunto tra il presidente del club Luca Gandini e Stefano Sorrentino per l’avvicendamento alla guida della società azzurra. Dopo dieci anni di presidenza, in cui ha portato il Chieri a diventare un’eccellenza del calcio piemontese in termini di organizzazione, strutture, risultati e valorizzazione dei giovani talenti, Luca Gandini aveva deciso da tempo di lasciare il club a professionisti dalla comprovata serietà e competenza che potessero garantire un futuro importante alla società.

Da qui l’intesa con l’ex portiere e oggi dirigente sportivo Stefano Sorrentino. L’accordo prevede la sottoscrizione di una lettera d’intenti che porterà Sorrentino a ricoprire la carica di presidente dal prossimo luglio, con la suddivisione dei ruoli da oggi fino al termine della stagione sportiva in una fase naturale di passaggio di consegne: Luca Gandini porterà a termine gli impegni per l’attuale annata, mentre la nuova proprietà programmerà il futuro“.

Foto: Twitter Chievo Verona