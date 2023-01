Dalla Polonia (ore 12,42): Kiwior-Arsenal, siamo ai dettagli

Jakub Kiwior dallo Spezia all’Arsenal. Un’anticipazione che, come si può notare, arriva dalla Polonia e dal giornalista Tomas Wlodarczyk con un tweet delle 12,42. In netto anticipo su tutte le fonti italiani, anche quelle che hanno ripreso la notizia e non hanno citato. Le stesse che non hanno ancora spiegato per quale motivo Nico Gonzalez non sia andato al Leicester, l’avevano definita un’operaIone ai dettagli. Il tweet delle 12,42 su Kiwior (ovviamente fissato per evitare… furti) proveniente dalla Polonia certifica una delle operazioni più onerose per un calciatore polacco. E la correttezza (serietà) di quella fonte ha portato a citare chi ha confermato dall’Italia ma senza citare chi aveva dato la notizia in anticipo. Una chiara differenza di stile e di correttezza. L’Arsenal ha previsto una base fissa di 20-22 milioni con bonus che potrebbero permettere di sfondare il muro dei 25. Kiwior lascia lo Spezia e sta per sbarcare in Premier.

Foto: profilo Twitter Spezia