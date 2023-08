DALLA NIGERIA A SUON DI GOL: VICTOR BONIFACE, IL NUOVO OSIMHEN CHE FA SOGNARE IL LEVERKUSEN

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è un’officina di talenti. In estate è arrivato anche Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 che ha brillato in Europa League con la maglia dell’Union Saint Gilloise. E l’impatto in Bundesliga è stato sullo stesso livello: 2 gol e 1 assist nelle prime due presenze. Undici tiri in porta con il Borussia Mönchengladbach, nella storia del Leverkusen nessuno aveva fatto meglio.

Victor Boniface è un centravanti forte fisicamente, piede destro che sa sfruttare bene la propria struttura e dotato di discreta velocità. Una caratteristica non comune è il tiro da fuori molto potente e preciso anche da posizioni insolite. La sua fisicità (189 cm) gli permette di adattarsi bene alle diverse situazioni della partita potendo dara anche una grossa mano alla squadra. Lo abbiamo visto, infatti, spesso strappare in velocità o usare la sua forza per proteggere il pallone.

Nato il 23 dicembre 2000 ad Akure in Nigeria, ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio nella squadra locale del Real Sapphire. Da lì lo ho scovato il sempre attento Bodo Glimt che ha avuto il coraggio di investire sul ragazzo nel marzo del 2019. In Norvegia non troverà sempre moltissimo spazio ma arriverà a vincere due campionati norvegesi segnando 23 gol in 66 presenze tra tutte le competizioni. Nella famosa stagione scorsa quando i norvegesi batterono la Roma 6-1 e raggiunsero i quarti di finale di Conference League, il nigeriano non segnò alcun gol nella competizione europea in quella stagione.

LA scorsa estate sposa il passaggio all’Union Saint Gilloise, arrivato secondo in Belgio da neopromosso e sicuro di giocare le coppe europee. L’impatto è devastante: 17 gol e 12 assist in 51 presenze stagionali di cui ben 6 in Europa League che hanno portato i belgi ai quarti di finale di Europa League, dove si è interrotto il cammino della squadra belga contro il Bayer Leverkusen. Proprio la squadra che pochi mesi dopo ha deciso di puntare su di lui e che Boniface sta ripagando con grandi prestazioni. E i paragoni con il connazionale Victor Osimhen, suo omonimo, non stanno mancando: una coppia che fa sognare la Nigeria in vista della prossima Coppa d’Africa. Ma, intanto, Boniface continua a stupire in Bundesliga, incantando Leverkusen.

Foto: Instagram Boniface