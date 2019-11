Dalla gioia Mondiale alla prima occasione in A: Grosso riparte da Brescia

Il Brescia ha ufficialmente esonerato Eugenio Corini, per la dirigenza era necessario un cambio di guida tecnica. Prandelli? No, eppure ci avevano detto che sarebbe subentrato in caso di sconfitta contro l’Inter. Falso. Lopez? Neanche. Massimo Cellino ha deciso di puntare soltanto su Fabio Grosso. Ormai si tratta di attendere il nero su bianco, stasera c’è stato un altro incontro, e successivamente giungerà l’annuncio ufficiale. Grosso, protagonista con la Nazionale azzurra della vittoria al Mondiale del 2006 in Germania, è pronto a sedersi per la prima volta su una panchina di Serie A. Finora, infatti, l’ex terzino sinistro aveva allenato la Primavera della Juventus, poi il Bari e l’Hellas Verona in Serie B. Ora arriva la grande chance nel massimo campionato, Grosso riparte da Brescia.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona