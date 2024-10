Dalla Germania: Xabi Alonso lascerà il Leverkusen a fine stagione

Dopo 3 anni ad altissimo livello, che fino ad oggi hanno trovato il loro culmine nella vittoria della Bundesliga della scorsa stagione e nel raggiungimento della finale di Europa League, Xabi Alonso potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen. L’allenatore spagnolo non ha ceduto alle tentazioni pervenutegli da tutt’Europa quest’estate, ma in concordo con la società ha deciso di rimanere nel club tedesco per riconfermarsi. Secondo Sky Sports.de, questa sarà l’ultima stagione del tecnico in quel di Leverkusen. Queste sensazioni erano già nell’aria da tempo, e il contratto che ha scadenza 2026 potrebbe terminare un anno in anticipo. Sempre secondo Sky, il Leverkusen ha già iniziato a guardarsi attorno. Apprezzati i profili di Sebastian Hoeneß, sotto contratto fino al 2027 allo Stoccarda, e del vice allenatore della Nazionale tedesca, Sandro Wagner. Mentre per quanto riguarda il futuro dell’ex calciatore, le destinazioni principali potrebbero essere Real Madrid o Manchester City, entrambe con un dubbio legato al futuro dei rispettivi allenatori.

Foto: Instagram Xabi Alonso