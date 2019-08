Dalla Germania: Werner e il rinnovo Lipsia, spunta una clausola a favore del Bayern

Nelle scorse ore il Lipsia ha ufficializzato il rinnovo di contratto con Timo Werner. Secondo quanto riferisce il Kicker, però, all’interno del nuovo accordo sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da appena 30 milioni di euro. Il motivo? Secondo la sopracitata fonte tale clausola sarebbe stata inserire per favorire un’eventuale trasferimento di Werner al Bayern Monaco nella prossima estate. Una sorta di gentlemen agreement per evitare di andare allo scontro durante la stagione in corso.

Foto: Sport Bild