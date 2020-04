Dalla Germania: Todibo, il riscatto si allontana. La strategia di Barcellona e Schalke

Arrivato in prestito dal Barcellona, il difensore francese Jean-Clair Todibo si è rivelato uno dei migliori acquisti di gennaio di tutta la Bundesliga. Nonostante ciò, tuttavia, lo Schalke 04 potrebbe non riscattarlo il prossimo giugno. Infatti, secondo la stampa tedesca (dalla Bild a Kicker) a causa dell’emergenza Coronavirus, il club tedesco potrebbe ritrovarsi in una situazione in cui diventerebbe abbastanza difficile sborsare i 25 milioni di euro necessari per il riscatto del difensore francese. Per questo motivo lo Schalke 04 starebbe meditando un nuovo prestito per Todibo, una strategia che il Barça sembrerebbe disposta ad assecondare, soprattutto in caso di altre offerte importanti.

Foto: sito ufficiale Barcellona