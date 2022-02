Ufficiale: Borussia Dortmund, Sule firma un quadriennale

Niklas Süle lascerà il Bayern Monaco a fine stagione e ha appena firmato un quadriennale con il Borussia Dortmund.

Questo il comunicato del club tedesco: “Siamo lieti di essere in grado di ingaggiare un giocatore della Nazionale tedesca come Niklas Sule e di trattenerlo per i prossimi quattro anni.”, spiega il ds del Borussia Dortmun Michael Zorc. Mentre il suo successore Sebastian Kehl aggiunge: “Niklas ci ha mostrato di essere molto interessato al nostro club. Ha molta esperienza, calma, capacità di costruire il gioco e il fisico necessario per far parte del nostro club dalla prossima estate”.