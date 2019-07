Secondo quanto riportato da Sport Bild, Andreas Schurrle sarebbe molto vicino a trasferirsi allo Spartak Mosca. L’ala tedesca, che la scorsa stagione ha giocato con il Fulham, non ha preso parte all’amichevole giocata dal Borussia Dortmund in svizzera. Per il classe 1990 è pronto un contratto da 3,5 milioni di euro.

