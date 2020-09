Dalla Germania, Schick a Leverkusen per le visite mediche

Patrick Schick, dopo esser tornato alla Roma dal prestito al Lipsia, sta per salutare nuovamente i giallorossi per restare in Bundesliga. È infatti a un passo la definizione della trattativa con il Bayer Leverkusen. Come riportato da la Bild, l’attaccante ceco è arrivato nella città tedesca per svolgere tutte le visite mediche del caso.

Ci siamo! Patrik #Schick e arrivato in questo momento a #Leverkusen per le visite mediche. Trasferimento in corso dall’ #ASRoma al #Bayer04 per l‘attacante ceco, aspettiamo l'annuncio ufficiale. pic.twitter.com/BqMWjRoYsu — Phillip Arens ⚜️ (@PippoArens) September 8, 2020

Foto: ceskatelevize