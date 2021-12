Dalla Germania: Rudiger si allontana dal Chelsea

Il futuro di Antonio Rudiger è ancora avvolto nel caos. Il difensore centrale del Chelsea ha il contratto in scadenza a giugno 2022, ma, nonostante questo, ancora non è arrivata una decisione definitiva. Secondo quanto riporta la Bild, il tedesco vorrebbe lasciare il club inglese a causa del mancato accordo sul nuovo contratto, visto che l’ex Roma avrebbe chiesto un aumento sostanzioso, ottenendo un netto rifiuto dai Blues. Sullo sfondo della vicenda ci sarebbe invece il Real Madrid, pronto a ricoprire d’oro il classe ’93, come fatto lo scorso anno con Alaba. Foto: Twitter Rudiger