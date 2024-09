Dalla Germania: Rudiger è stato ad un passo dal lasciare la Nazionale

Secondo il quotidiano tedesco Bild, negli scorsi mesi Antonio Rudiger è stato ad un passo dal lasciare la Nazionale tedesca. Tutto è partito da una foto pubblicata a marzo dal difensore, con indosso una tunica bianca e con l’indice teso, gesto inerente alla cultura religiosa islamica. La foto ha scatenato un’ondata di indignazione e polemiche nei confronti del calciatore, tanto da spingerlo a delle riflessioni sulla sua permanenza in Nazionale. Fu il Commissario Tecnico Nagelsmann a farlo desistere, convincendolo a ripensare alla sua scelta. Il tecnico e il suo staff, per responsabilizzare il calciatore e convincerlo a continuare il suo percorso con la Mannschaft, lo hanno insignito anche del ruolo da vice-capitano. Dopo lo spiacevole evento, Rudiger pare quindi esser tornato completamente convinto della sua presenza in Nazionale, grazie anche al supporto e al calore mostratogli dallo staff e da tutta la squadra.

Foto: Instagram Rudiger